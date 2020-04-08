محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التربية والتعليم الجديد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عادل عبد التواب عثمان مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، إذ تقدمت بالتهنئة له؛ لتوليه مهام عمله بالمحافظة ، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.





وتناول اللقاء- الذى جاء بحضور السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم السابق- التأكيد على دور التربية والتعليم والرسالة التى تحملها فى بناء الأجيال القادمة موجهة بالعمل دومًا على النهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ كافة الخطط والبرامج التى تقع على عاتق المديرية..





وتوجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى سويلم على جهوده المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية ودعمه الكامل لها خلال فترة توليه مهام عمله.





جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أصدر القرار رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بانتداب عادل عبد التواب عثمان من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لمدة عام.