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رياضة

عصام عبدالفتاح: التحكيم طول عمره مهان ومتهم.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:37 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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حسن العمدة
أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن الجميع فى مصر يحارب التحكيم منذ زمن بعيد، لافتًا إلى أن التحكيم مهان ومتهم.

وقال عبدالفتاح فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد لدي أزمة مع أى شخص، وقدمت كل المستندات بشأن ترتيب حكام القائمة الدولية التى لا يجب أن يتدخل فيها أى أحد سوي لجنة التحكيم فقط".

وأضاف: "لا توجد أزمة مع جهاد جريشة، وترتيب الحكام فى القائمة الدولية ليس لها أى قيمة على الإطلاق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتجري محاولات من قبل لجنة الحكام لعقد جلسة صلح بين الثنائى الدولي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وإنهاء الخلافات بينهما قبل التحقيق.


يذكر أن تسريبات ظهرت لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرًا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.
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