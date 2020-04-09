كريم عفيفي عن كورونا: حاسس إنه لغز كبير

علق الفنان كريم عفيفي على انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم مما أدي إلي إصابة ووفاة عشرات الآلآف من المواطنين.

وغرّد كريم عفيفي، عبر "تويتر"، قائلا "‏حاسس إن الكورونا دى لغز كبير مش فيروس وخلاص".





وانهالت التعليقات من متابعيه، وجاءت بين: "‏‎اخيرا لاقيت حد بيشاركني الرأي" و "‏‎إن شاء الله ازمة وتعدي" و"‎ممكن محدش فاهم حاجة خالص" و"‏‎يارب يسترها".





يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.