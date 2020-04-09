AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم عفيفي عن كورونا: حاسس إنه لغز كبير

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:13 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
Advertisements
مصطفى كرم
علق الفنان كريم عفيفي على انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم مما أدي إلي إصابة ووفاة عشرات الآلآف من المواطنين. 
وغرّد كريم عفيفي، عبر "تويتر"، قائلا "‏حاسس إن الكورونا دى لغز كبير مش فيروس وخلاص".

وانهالت التعليقات من متابعيه، وجاءت بين: "‏‎اخيرا لاقيت حد بيشاركني الرأي" و "‏‎إن شاء الله ازمة وتعدي" و"‎ممكن محدش فاهم حاجة خالص" و"‏‎يارب يسترها".

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عفيفي يستقبل أول مولود له.. وفنانون: يتربي في عزك

بـ البدلة.. كريم عفيفي يتألق والجمهور يتغزل.. شاهد

كريم عفيفي يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد السقا في عيد ميلاده.. شاهد

واحد بس.. أمير كرارة يوجه رسالة إلى السقا احتفالا بعيد ميلاده

كريم عفيفي يتألق خلال زيارته الإسكندرية .. وهنا الزاهد تعلق

مش طالبة إحباط .. كريم عفيفي يطالب متابعيه بالتفاؤل.. شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الغذاء.. فيديو

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

دي بنت مسكينة وأنا وقفت معاها.. حمادة هلال يثير الجدل بسبب سماح كوباية

إغلاق مستشفى بالدقهلية بعد إصابة 16 من الطاقم الطبي بـ كورونا

الموت يفجع الفنان معتز التوني

طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته