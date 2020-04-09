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رياضة

طارق سليمان: رفضت عرض بيراميدز لهذا السبب ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:29 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، إنه تلقى عرضًا لتدريب نادي بيراميدز ولكنه رفض في المرة الأولى

وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "ربما أنني لست من ناشئي الأهلي، ولكنني انضممت إليه في سن صغيرة للغاية، ربما كنت في الـ13 من عمري".

وتابع "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير، وأحترمه، وسأظل، فالأشخاص تتغير والكيان الكبير لا يتغير".

وأتم "بعد رفضي بيراميدز رجعت من جديد للعمل في الأهلي".

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.

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