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رياضة

رضا عبد العال يكشف خطأ الأهلي في ملف أحمد فتحي ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:32 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة القلعة الحمراء أخطأت في التعامل مع ملف أحمد فتحي لاعب الفريق أثناء التجديد معه هذا الموسم.

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات متلفزة عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، أنه كان على إدارة الأهلي فتح المفاوضات مع اللاعب منذ شهر يناير الماضي، مؤكدا أن التأخر كان سببا كبيرا في فشل المفاوضات واتخاذ اللاعب قرارا بالرحيل نهاية الموسم.

وكان أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة ، بينما حل غريمه التقليدي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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