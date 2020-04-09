رضا عبد العال يكشف خطأ الأهلي في ملف أحمد فتحي ..فيديو

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة القلعة الحمراء أخطأت في التعامل مع ملف أحمد فتحي لاعب الفريق أثناء التجديد معه هذا الموسم.





وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات متلفزة عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، أنه كان على إدارة الأهلي فتح المفاوضات مع اللاعب منذ شهر يناير الماضي، مؤكدا أن التأخر كان سببا كبيرا في فشل المفاوضات واتخاذ اللاعب قرارا بالرحيل نهاية الموسم.



