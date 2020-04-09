وزير التعليم: إعلان تفاصيل منصة edmodo وفصولها الافتراضية.. الاثنين

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في إنشاء 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب و المعلمين عن بعد عبر شبكة الانترنت .





وقال وزير التربية والتعليم: إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية أثناء وجودهم في المنازل ، وسيدعو الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.





وأوضح وزير التربية و التعليم، أن هناك مليون طالب انضموا بالفعل لمنصة ادمودو ، مشيرًا إلى أن العدد سيصل لـ 17 مليون طالب على آخر الاسبوع الجاري.





وأضاف وزير التربية و التعليم : نحن الآن نجني ثمار جهود التطوير التي بذلناها طوال الفترة السابقة.