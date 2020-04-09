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تعليم

وزير التعليم: إعلان تفاصيل منصة edmodo وفصولها الافتراضية.. الاثنين

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:24 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل منصة إدمودو edmodo وما عليها من فصول افتراضية يوم الاثنين 13 ابريل 2020.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في إنشاء 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب و المعلمين عن بعد عبر شبكة الانترنت .

وقال وزير التربية والتعليم: إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية أثناء وجودهم في المنازل ، وسيدعو الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.

وأوضح وزير التربية و التعليم، أن هناك مليون طالب انضموا بالفعل لمنصة ادمودو ، مشيرًا إلى أن العدد سيصل لـ 17 مليون طالب على آخر الاسبوع الجاري.

وأضاف وزير التربية و التعليم : نحن الآن نجني ثمار جهود التطوير التي بذلناها طوال الفترة السابقة.

ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على منصة ادمودو edmodo من خلال الضغط على  https://edmodo.org/

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