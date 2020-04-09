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تعليم

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:31 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع أولياء الأمور والطلاب لعدم الانسياق وراء أي شائعات أو أي كلام غير رسمي يقال عن منصة إدمودو edmodo المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين في الفصول الافتراضية.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن كافة منصة إدمودو edmodo وفصولها الافتراضية سيتم إعلانها بشكل رسمي يوم الإثنين القادم الموافق 13 أبريل 2020.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لكل ما قيل بشأن صدور تعليمات من الوزارة بإيقاف حسابات الطلاب على منصة إدمودو  edmodo؛ لقيام بعض الطلاب بمخالفة الشروط وكتابة أسماء مستعارة أو عدم كتابة كود الطالب مع اسم المستخدم، وأنه يجب على جميع طلاب المدارس التسجيل من جديد عبر المنصة الإلكترونية edmodo.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.
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