صديق شخصي.. أحمد فهمي يعلق على قرار أحمد فتحي بالابتعاد عن الأهلي ..شاهد

كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه في قرار اللاعب أحمد فتحي بالابتعاد عن الأهلي نهاية الموسم الحالي، التي أثارت حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي.





وقال أحمد فهمي، أثناء استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إنه صديق شخصي لـ أحمد فتحي، ولا يمانع قراره، حيث ‏أن لم يمتلك سوى خيارين أن يكمل في النادي الأهلي ويحفظ تاريخه بعد الاعتزال وربما يضمن فرصة عمل بعد ذلك، أو يقبل ‏عرضا آخر مغريا ماديًا قد لا يفيده بعد اعتزال لعب الكرة.‏





وأضاف أحمد فهمي، أن قرار أحمد فتحي يرجع إليه، وهو حر في رؤيته المستقبلية، وكان الجمهور الذي يحضر المباريات في ‏الملاعب وكانت أكبر صدماته هي انتقال حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك، وبالتالي لم يعد يتفاجئ من قرار أي لاعب بالانتقال إلى ‏نادٍ آخر.





يذكر أن أحمد فهمي ينافس فى رمضان المقبل عبر مسلسل "رجالة البيت" الذى يشاركه البطولة فيه أكرم حسنى. ‏



