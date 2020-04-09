من الكواليس.. أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد في رمضان المقبل

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس مسلسله الجديد "الاختيار" الذى يجسد فيه شخصية هشام عشماوي.





وحازت الصورة على تفاعل كبير من متابعيه وكانت أبرز التعليقات، "من كتر ما بتشوقنا للمسلسل بقيت عايزه رمضان يجى بكره"، " عسل يا عوضي حتى وانت ارهابي"، " حبيبي بالتوافيق مستنيينك".





والمسلسل من بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار" و سيعرض في رمضان ٢٠٢٠.



