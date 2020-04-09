ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 73 والإصابات تقفز لـ 9519





أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة و146 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "مع زيادة هذا العدد، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 9519 إصابة مؤكدة، أما الوفيات فقد وصل عددها إلى 73".





وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8241 وصفت حالتهم بسيطة، 186 متوسطة و156 خطيرة و120 تم توصيلهم بجهاز التنفس الاصطناعي.





وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.





وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستنفذ إغلاقًا كاملًا من بعد ظهر أول أمس الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وهي فترة تتزامن مع بداية عطلة عيد الفصح لدى اليهود.







