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فن

شاهد.. عمرو وهبة يستعيد ذكريات طفولته على إنستجرام

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم عمرو وهبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له في طفولته مازحًا مع جمهوره، حيث وعد الجمهور بأنه سيقوم بنشر صور طفولته كل يوم من أيام الحظر. 

وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة كالتالي: 

-"إحنا بنحبك يا نجم"، وتابع آخر "عايزين نعرف أعمالك في رمضان"، وأضافت أخرى "أنت ممثل موهوب مستنيينك". 

عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏وهو ‏من ‏بطولة ‏دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، ‏سارة ‏عبد الرحمن، محمد سلام، محمد ‏قاسم، ‏محمد ‏أوتاكا، ومن ‏تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ‏سينرجي ‏وروزناما.‏ ‏

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