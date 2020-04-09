صفقة القرن.. إنتر ميلان يتحرك لضم ميسي من برشلونة

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي أولى محاولاته لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





وكان ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق، أكد منذ أيام قليلة، أن انضمام ميسي إلى الإنتر أمر وارد، في الفترة المقبلة.





وذكرت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية، أن نادي إنتر ميلان لم يكتف بإعجابة بـ ليونيل ميسي، بل بدأ أولى خطوات نجم البرغوث الأرجنتيني.





وأضافت القناة، أن إدارة إنتر ميلان جاهزة بالفعل لتحمل تكلفة صفقة ميسي، وتحاول إيجاد اتفاق مع اللاعب.





يذكر أن الدوري الإيطالي نجح مؤخرا في استقطاب أحد أفضل اللاعبين في اللاعبين في العالم، عندما نجح يوفنتوس في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صيف 2018.







