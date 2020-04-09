بسبب كورونا.. 585 مليون جنيه تراجع في القيمة التسويقية لـ محمد صلاح





ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن القيمة التسويقية لـ محمد صلاح تراجعت، من150 مليون جنيه إسترليني إلى 120 مليون جنيه إسترليني أي ( 585 مليون جنيه مصري).





وتراجعت القيمة التسويقية للعديد من النجوم أيضا، حيث تراجعت قيمة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، التسويقية إلى 180 مليون جنيه إسترليني بدلا من 200 مليون يورو، كما انخفضت القيمة التسويقية لـ ليونيل ميسي 62 مليون جنيه إسترليني.





يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا، في تجميد الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.

تسبب فيروس كورونا المستجد، في تراجع كبير في القيمة التسويقية لأبرز نجوم كرة القدم في العالم، من ضمنهم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.