بعد اهتمام كبار أوروبا .. رويس يوجه نصيحة لزميله جايدون

وجه ماركو رويس نجم فريق بروسيا دورتموند الالماني نصيحة لزميله الشاب الصاعد جايدون سانشو قبل انتقاله لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









وفي تصريحات رويس لصحيفة بيلد الالمانية : جايدون لاعب استثنائي وهدف لعدة اندية كبيرة في اوروبا لكن نصيحتي له الاستمرار مع دورتموند سنة او سنتين علي الاقل قبل الانتقال لأى ناد اخر هنا أفضل مكان بالنسبة له .









وأكمل : هو مازال صغير السن بحاجة لفترة كبيرة من التطوير والتأهيل والخبرات قبل ان يكون في موقع المنافسه للحصول علي مكان اساسي مع فريق كبير .









يأتى ذلك بعد محاولة عدة اندية كبيرة مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









جدير بالذكر ان هانز يواكيم الرئيس التنفيذي لدورتموند اكد اهمية اللاعب واستمراره في اللعب الا انه لن يقف في طريقه حال رغبته في الرحيل عن صفوف النادي .