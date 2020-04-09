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رياضة

بعد اهتمام كبار أوروبا .. رويس يوجه نصيحة لزميله جايدون

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:20 م
جايدون
جايدون
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عبدالله هشام
وجه ماركو رويس نجم فريق بروسيا دورتموند الالماني نصيحة لزميله الشاب الصاعد جايدون سانشو قبل انتقاله لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .


وفي تصريحات رويس لصحيفة بيلد الالمانية : جايدون لاعب استثنائي وهدف لعدة اندية كبيرة في اوروبا لكن نصيحتي له الاستمرار مع دورتموند سنة او سنتين علي الاقل قبل الانتقال لأى ناد اخر هنا أفضل مكان بالنسبة له . 


وأكمل : هو مازال صغير السن بحاجة لفترة كبيرة من التطوير والتأهيل والخبرات قبل ان يكون في موقع المنافسه للحصول علي مكان اساسي مع فريق كبير . 


يأتى ذلك بعد محاولة عدة اندية كبيرة مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 


جدير بالذكر ان هانز يواكيم الرئيس التنفيذي لدورتموند اكد اهمية اللاعب واستمراره في اللعب الا انه لن يقف في طريقه حال رغبته في الرحيل عن صفوف النادي .
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