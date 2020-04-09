AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أياد خفية تزرع الفتنة .. ماذا قال مشاري العفاسي عن مصر والكويت؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:09 م
مشاري العفاسي
مشاري العفاسي
Advertisements
محمود نوفل
‏‎  أكد الشيخ مشاري العفاسي إمام المسجد الكبير بدولة الكويت وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ان هناك أيادي خفية تزرع الفتنة بين ‎الكويت و ‎مصر. 

 أوضح مشاري العفاسي  في تغريدة عبر حسابه على ‎تويتر حيث أن هذه الأيادي تريد زعزعة أمن البلدين ولن تستطيع داعيا حفظ الله ‎مصر و ‎الكويت من كل سوء.


أجرى الدكتور أحمد الناصر وزير خارجية الكويت قد اجري اليوم  اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث تطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

كما عبر الوزيران في هذا الصدد عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.

وتناول الاتصال أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.

أياد خفية تزرع الفتنة .. ماذا قال مشاري العفاسي عن مصر والكويت؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بالكويت: الحملات المسيئة على "السوشيال ميديا" لن تنال من العلاقات المتميزة بين البلدين

شاهد.. أنشودة لـ الشيخ مشاري العفاسي تدعو للتفاؤل مهما زاد وباء ‎كورونا

مصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقات البلدين

600 دينار لكل مصري.. حقيقة منح مصر مبلغا ماليا عن عودة كل مواطن

ترشيحاتنا

وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

ميركل تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا فى ألمانيا

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

مصر والسودان تتمسكان بمسار واشنطن في ملء وتشغيل سد النهضة

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا أثناء أداء عملها.. ممرضة تتعرض للطرد من مسكنها.. تفاصيل

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور