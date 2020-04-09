أياد خفية تزرع الفتنة .. ماذا قال مشاري العفاسي عن مصر والكويت؟

‏‎ أكد الشيخ مشاري العفاسي إمام المسجد الكبير بدولة الكويت وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ان هناك أيادي خفية تزرع الفتنة بين ‎الكويت و ‎مصر.





أوضح مشاري العفاسي في تغريدة عبر حسابه على ‎تويتر حيث أن هذه الأيادي تريد زعزعة أمن البلدين ولن تستطيع داعيا حفظ الله ‎مصر و ‎الكويت من كل سوء.









أجرى الدكتور أحمد الناصر وزير خارجية الكويت قد اجري اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث تطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.





كما عبر الوزيران في هذا الصدد عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.





وتناول الاتصال أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.



