روان بن حسين تغير حفاضات طفلتها.. شاهد









نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت روان بن حسين وهي تغير حفاضات طفلتها وعلقت قائلة "وراحتك💓 وعد لطفلة لونا ، أن بامبرز أرابيا تشارك فيه! حفاضاتهم مصنوعة لحماية بشرة الطفل الرقيقة وتناسبها تمامًا لضمان الراحة 👼🏻"









وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.









يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.







