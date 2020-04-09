لو طلع حادق.. 4 طرق بسيطة لتقليل الملح من الطعام

تتعرض الكثير من النساء لكوارث يمكن ان تحدث اثناء الطبخ واول الازمات التي تواجه ربات المنزل هي زيادة الملح في الطعام ولذلك نقدم لكي اليوم 3 حيل للتقليل من ملوحة الاكل .





1-البطاطس

: تمتص قطع من البطاطس الملح الزائد من دون أن تؤثر على الطعم الأصلي للوجبات، وهي تناسب الدجاج، واللحوم، والشوربات.





2-السكر البني:

ملعقة من السكر البنى على الطعام، ستخلصك من الملح الزائد على الوجبات.





3-الخبز الناشف (الجاف)

: يمتص الخبز الناشف الملح الزائد من الطعام مثل البطاطس وأيضًا من دون أن يؤثر على المذاق العام للأطعمة، احتفظي بالقليل منه لمثل هكذا موقف.

إضافة كمية من الطعام: إن زدت كمية من الخضار أو الأرز مثلًا يمكنه أن يقلل من نسبة الملح وزيادة كمية الطعام.

4-البقدونس: له المفعول السحري في التخلص من الملح الزائد عند إضافته للمكرونة أو وصفات اللحوم.