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مرأة

لو طلع حادق.. 4 طرق بسيطة لتقليل الملح من الطعام

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
 تتعرض الكثير من النساء لكوارث يمكن ان تحدث اثناء الطبخ واول الازمات التي تواجه ربات المنزل هي زيادة الملح في الطعام ولذلك نقدم لكي اليوم 3 حيل للتقليل من ملوحة الاكل .

1-البطاطس
: تمتص قطع من البطاطس الملح الزائد من دون أن تؤثر على الطعم الأصلي للوجبات، وهي تناسب الدجاج، واللحوم، والشوربات.

2-السكر البني:
ملعقة من السكر البنى على الطعام، ستخلصك من الملح الزائد على الوجبات.

3-الخبز الناشف (الجاف)
: يمتص الخبز الناشف الملح الزائد من الطعام مثل البطاطس وأيضًا من دون أن يؤثر على المذاق العام للأطعمة، احتفظي بالقليل منه لمثل هكذا موقف.
إضافة كمية من الطعام: إن زدت كمية من الخضار أو الأرز مثلًا يمكنه أن يقلل من نسبة الملح وزيادة كمية الطعام.
4-البقدونس: له المفعول السحري في التخلص من الملح الزائد عند إضافته للمكرونة أو وصفات اللحوم.
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