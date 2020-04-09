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الصين تعتمد عقار ياباني لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:10 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد فايق إنه متفائل بالتوصل لـ علاج لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن العلماء يعملون فى جميع المعامل للتوصل لعلاج.

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وأضاف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دى ام سي، أن آفيجان اليابنى دواء معتمد بالفعل فى مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج فى التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

وأوضح أحمد فايق، أنه تم تطوير هذا العقار من قبل شركة كبيرة للدواء، وتم اعتماده فى الصين وتم تجربته على مجموعة من المواطنين بالصين.

ولفت أحمد فايق إلى أن الاشخاص الذين تناولوا هذا العقار تحولت نتائجهم من ايجابي لـ سلبي فى اربعة أيام فقط.

وتابع أحمد فايق أن التجارب التى تمت على 320 مريض اثبتت أن الرئة تحسنت بنسبة 91 %.

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