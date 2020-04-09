الصين تعتمد عقار ياباني لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

قال الإعلامى أحمد فايق إنه

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وأضاف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دى ام سي، أن آفيجان اليابنى دواء معتمد بالفعل فى مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج فى التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

وأوضح أحمد فايق، أنه تم تطوير هذا العقار من قبل شركة كبيرة للدواء، وتم اعتماده فى الصين وتم تجربته على مجموعة من المواطنين بالصين.

ولفت أحمد فايق إلى أن الاشخاص الذين تناولوا هذا العقار تحولت نتائجهم من ايجابي لـ سلبي فى اربعة أيام فقط.

وتابع أحمد فايق أن التجارب التى تمت على 320 مريض اثبتت أن الرئة تحسنت بنسبة 91 %.