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وزير التعليم العالي: حصلنا على علاج لكورونا وفي طريقه لمصر من اليابان

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:27 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مصر تعمل ضمن المنظمة العالمية لاكتشاف علاج كورونا؛ موضحا أنه من حوالي شهر تم التوصل مع احدي شركات اليابان التي أنتجت عقارا للسيطرة على أعراض فيروس كورونا. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « حصلنا على جزء من البحث العلمي مع اليبان والحصول على عينات من الدواء»؛ أن العينات في طريقها للوصول الي مصر عبر سفارتنا في اليابان.

وأكد عبد الغفار، أن مصر تسعي الي تصنيع المادة الخام المستخدمة في الدواء؛ لافتا أن العلاج موجود من فترة وتم استخدمه واحدث نتائج قوية في علاج الفيروس. 

وأشار الوزير، أنه تم تجربة الياباني الجديد على عدد كبير من المصابين وأثبت فاعلية جيدا جدا؛ وحدث تحسن في صور الاشعة. 
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