مسؤول أممي: مصر تسير على الطريق الصحيح في إجراءات مواجهة كورونا

أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس أن مصر تسير على الطريق الصحيح في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد ديكتس - في تصريح خاص لفضائية (دي.إم.سي.) عبر سكايب مساء اليوم الخميس - على أن الأمور تسير في مصر بشكل جيد حتى الوقت الراهن، لافتا في الوقت ذاته أنه لا يعلم كم من الوقت يلزم للسيطرة على الوباء الحالي على مستوى العالم.





ولفت إلى أنه يجب الحفاظ على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن منظمة الصحة العالمية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس.

وأضاف أن الأمم المتحدة قامت بجمع ملياري دولار - حتى الآن - لمواجهة أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم.