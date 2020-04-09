AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مسؤول أممي: مصر تسير على الطريق الصحيح في إجراءات مواجهة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:25 م
الممثل المقيم للأمم
الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس
Advertisements
أ ش أ
أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس أن مصر تسير على الطريق الصحيح في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد ديكتس - في تصريح خاص لفضائية (دي.إم.سي.) عبر سكايب مساء اليوم الخميس - على أن الأمور تسير في مصر بشكل جيد حتى الوقت الراهن، لافتا في الوقت ذاته أنه لا يعلم كم من الوقت يلزم للسيطرة على الوباء الحالي على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه يجب الحفاظ على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن منظمة الصحة العالمية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس.
 
وأضاف أن الأمم المتحدة قامت بجمع ملياري دولار - حتى الآن - لمواجهة أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مصر تسير فى الطريق الصحيح لمواجهة كورونا باعتراف الصحة العالمية

هيكل: الحكومة أعدت سيناريوهات حتى ديسمبر القادم لمواجهة فيروس كورونا

وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز التمويلات لمكافحة فيروس كورونا

التعاون الدولي تعرض رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية حتى لا تؤدي مكافحة كورونا إلى إغفال أهداف التنمية المستدامة

إشادات دولية بجهود مصر في مواجهة الوباء: الحكومة تواجه تداعيات كورونا بجسارة

برلماني: يجب على المستهترين بخطورة كورونا أن يتجاوبوا مع إجراءات الحكومة

ترشيحاتنا

نقل العدوى لآخرين.. وفاة ممثل شهير بـ فيروس كورونا

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

داخل الأهلي أم خارجه.. مانويل جوزيه يكشف الأفضل لـ حسام عاشور

ظاهرة تحدث لأول مرة في السعودية.. تعرف عليها

إصابة طبيب و4 مخالطين بفيروس كورونا بحميات العباسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة