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فن

أكرم حسني يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني رجالة البيت

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:07 ص
اكرم حسني
اكرم حسني
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شروق ابراهيم
حلّ الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، عبر Skybe.

كشف حسني تفاصيل مسلسله الجديد "رجالة البيت" الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، موضحا أنه رغم تغيير اسم المسلسل إلى "رجالة البيت" بدلا من "تيمون وبومبا"، إلا أن شخصياتهما في المسلسل تحمل نفس الأسماء، حيث يجسد دور بومبا، بينما يجسد فهمي شخصية تيمون.

وعن قصة المسلسل أكد حسني أنها تدور في إطار كوميدي حول رجلين من المفترض أن لديهما مسؤوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقي أفراد الأسرة في نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتي تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسؤولية.

أضاف أن الأحداث تأتي في سياق حلقات متصلة منفصلة، حيث تتغير المواقف كل حلقتين، مع الحفاظ على الفكرة العامة والنهاية التي تشير إلى أهمية العائلة والتمسك بها في كل المواقف.
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