بعد أيام من وفاة طليقها .. تصرف صادم من ليلى علوي

لم يمر سوى أيام قليلة على وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي ، بسبب إصابته بفيروس كورونا كما كشف مقربين منه.





وفاجأت ليلى علوي جمهورها بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورًا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات، معلقة :" حواري مع مجلة "سيدتي" عدد 11 أبريل.. استمتعت بيه جدا، اوصفولي انتوا كمان يومياتكم في العزل المنزلي في 3 كلمات".





وتساءل متابعو ليلى علوي عما ان كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق ام تجاوزت الامر سريعًا.





ونعت ليلى علوي طليقها قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.





وكان منصور الجمال تعرض إلى أزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة ونقل على إثرها المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.



