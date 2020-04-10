AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أيام من وفاة طليقها .. تصرف صادم من ليلى علوي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:31 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
شروق ابراهيم
لم يمر سوى أيام قليلة على وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، بسبب إصابته بفيروس كورونا كما كشف مقربين منه. 

وفاجأت ليلى علوي جمهورها بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورًا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات، معلقة :" حواري مع مجلة "سيدتي" عدد 11 أبريل.. استمتعت بيه جدا، اوصفولي انتوا كمان يومياتكم في العزل المنزلي في 3 كلمات". 

وتساءل متابعو ليلى علوي عما ان كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق ام تجاوزت الامر سريعًا. 

ونعت ليلى علوي طليقها قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان. 

وكان منصور الجمال تعرض إلى أزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة ونقل على إثرها المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الفن ينعون الرئيس الراحل حسني مبارك.. عمرو دياب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وإليسا تواسي الشعب المصري.. وتويتر يتحول لدفتر عزاء

في حالة صحية حرجة.. الاشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

وفاة منصور الجمال.. ماذا قالت ليلى علوي عن زوجها السابق بعد رحيله؟

بعد وفاة طليقها .. ليلى علوي تتصدر تريند تويتر

التهاب رئوي وكورونا .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منصور الجمال

ترشيحاتنا

جوزيه يكشف عن رأيه في مقارنة فايلر به في تدريب الأهلي .. فيديو

رامي رضوان يعتذر لمتصلة ثلاث مرات على الهواء.. فيديو

محمد مهران يستقبل طفله الأول ويكشف عن اسمه

الأهلي: ملف أحمد فتحي تم إغلاقه نهائيا

ماذا يفعل دواء القمل لعلاج كورونا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك