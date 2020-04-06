AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاة طليقها .. ليلى علوي تتصدر تريند تويتر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:29 م
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
سعيد فراج
تصدرت الفنانة ليلى علوي قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد وفاة طليقها رجل الأعمال منصور الجمال متأثرا بمعاناته من التهاب رئوي حاد.

وكان منصور الجمال تعرض إلى أزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة ونقل على أثرها المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

سبق أن تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حالة صحية حرجة.. الاشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا

حقيقة وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثرا بـ فيروس كورونا

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

فيفي عبده تنعى رجل الأعمال منصور الجمال.. شاهد

بوسي شلبي تنعي رجل الأعمال منصور الجمال.. شاهد

برسالة مؤثرة .. لطيفة تنعى رجل الأعمال منصور الجمال زوج ليلى علوي السابق

ترشيحاتنا

كورونا يقضي على إنجلترا.. إغلاق كامل لمدة 6 شهور وتوقعات بإصابة الملايين

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و7 حالات وفاة

ليفربول يرضخ أمام غضب جمهوره ويتراجع عن هذا القرار

تشمل السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة.. السيسى يوجه بحزمة قرارات اقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

نجيب ساويرس : تخفيض مرتبات الموظفين 50 %.. ولا استغناء عن العمالة لحين انتهاء أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم يلتهم آلاف السيارات فى موقف بمطار فلوريدا.. فيديو وصور

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير