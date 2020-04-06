بعد وفاة طليقها .. ليلى علوي تتصدر تريند تويتر

متأثرا بمعاناته من التهاب رئوي حاد.

وكان منصور الجمال تعرض إلى أزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة ونقل على أثرها المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.





سبق أن تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.



