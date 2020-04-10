في الحجر المنزلي.. طريقة سحرية لتفتيح البشرة

تحتاج البشرة للعناية والاهتمام وفي ظل الحجر الصحى يجب عليكي الاهتمام بها وبجمالك عن طريق الوصفات الطبيعية وفي هذا السياق سنقدم لكي طرق لتفتيح البشرة.
عرض موقع bold sky وصفات لتفتيح البشرة :
مقادير
2/1 ليمونة
الطريقة
قم بعصر الليمون على كرات قطنية صغيرة، ثم ضع هذه الكرات القطنية على المنطقة المراد تفتيحها إذا كانت بشرتك حساسة، فقم بتخفيف العصير بكمية قليلة من الماء
- إترك القطن لمدة 20 – 30 دقيقة ثم إشطف المنطقة المصابة بالماء.
وصفة البطاطس للتفتيح :
المكونات
بطاطس مسلوقه
حليب بودره
ماء الورد
الطريقه
- خلط المكونات ويوضع الخليط علي البشرة حتى تجف ثم تفرك بلطف حتي تنظف البشره وتغسل بماء فاتر.
عرض موقع bold sky وصفات لتفتيح البشرة :
مقادير
2/1 ليمونة
الطريقة
قم بعصر الليمون على كرات قطنية صغيرة، ثم ضع هذه الكرات القطنية على المنطقة المراد تفتيحها إذا كانت بشرتك حساسة، فقم بتخفيف العصير بكمية قليلة من الماء
- إترك القطن لمدة 20 – 30 دقيقة ثم إشطف المنطقة المصابة بالماء.
وصفة البطاطس للتفتيح :
المكونات
بطاطس مسلوقه
حليب بودره
ماء الورد
الطريقه
- خلط المكونات ويوضع الخليط علي البشرة حتى تجف ثم تفرك بلطف حتي تنظف البشره وتغسل بماء فاتر.