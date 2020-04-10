AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في الحجر المنزلي.. طريقة سحرية لتفتيح البشرة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تحتاج البشرة للعناية والاهتمام وفي ظل الحجر الصحى يجب عليكي الاهتمام بها وبجمالك عن طريق الوصفات الطبيعية وفي هذا السياق سنقدم لكي طرق لتفتيح البشرة.

عرض موقع bold sky وصفات لتفتيح البشرة :

مقادير

2/1 ليمونة

الطريقة

قم بعصر الليمون على كرات قطنية صغيرة، ثم ضع هذه الكرات القطنية على المنطقة المراد تفتيحها إذا كانت بشرتك حساسة، فقم بتخفيف العصير بكمية قليلة من الماء

- إترك القطن لمدة 20 – 30 دقيقة ثم إشطف المنطقة المصابة بالماء.

وصفة البطاطس للتفتيح :

المكونات
بطاطس مسلوقه
حليب بودره
ماء الورد

الطريقه
- خلط المكونات ويوضع الخليط علي البشرة حتى تجف ثم تفرك بلطف حتي تنظف البشره وتغسل بماء فاتر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماسك الكركم والبطاطس والصبار لتفتيح البشرة

في أسبوعين .. احصلي على تفتيح سحري لـ بشرتك

بمكونين فقط من مطبخك .. تفتيح المناطق الداكنة فورا

اهتمي بنفسك في الحجر الصحي.. وصفة سحرية لبشرتك بجنيه واحد

ماسك اليوم .. جربي قناع النشا والطماطم لتفتيح البشرة

استغلى قعدة البيت ورجعي جمالك.. 3 ماسكات غير معروفة لتفتيح وتنظيف وعلاج البشرة

ترشيحاتنا

تنبأوا بكورونا.. أبو بكر الرازي وبن سيناء وضعوا قواعد الحجر الصحي قبل قرون

بعد سرقة معدات طبية صينية.. تركيا تهاجم منازل المواطنين بسبب كورونا.. فيديو

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مي نور الشريف

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد

فتح المساجد مع قرب حلول شهر رمضان.. الحكومة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

تعقيم منازل المصابين بـ كورونا بقرية منشية نيازى بـ المنيا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد