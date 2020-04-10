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رياضة

وحشتني الكورة والمحنة هتعدي.. رسالة مؤثرة لـ عمرو جمال.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:37 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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ميرنا محمود
نشر عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي  المعار إلى نادي طلائع الجيش صور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "أنستجرام "

وعلق عمرو جمال علي الصورة قائلا: "حبى للكورة كان دايما بيخلينى عندى هدف بحاول أوصله، وأجرى وراه بكل قوتى وعزيمتى لحد ما يتحقق، وكنت ساعات بزعل أوى لو فى حاجة عطلتنى ومعرفتش أوصل وأنسى أن ممكن يكون فى شئ بيتأجل ...
وفى لحظة إكتشفت إننا محتاجين نشكر الله على كل النعم البسيطة اللى ادهالنا وكنا فاكرين إنها بديهية ...وحشتنى الكورة بس أنا عارف ومتاكد إن المحنة دى هتعدي علينا وكل واحد هيرجع يعمل الحاجة اللى بيحبها بس بعد ما نكون اتعلمنا حاجات كتير كنا ناسيينها".

و تعرض عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي لسرقة محتويات سيارته وتحطيمها من قبل مجهولين وكتب عليها: "حسبى الله ونعم الوكيل"، وتظهر السيارة محطمة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل الجاري خوفا على اللاعبين وعناصر اللعبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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حبى للكورة كان دايما بيخلينى عندى هدف بحاول أوصله، وأجرى وراه بكل قوتى وعزيمتى لحد ما يتحقق، وكنت ساعات بزعل أوى لو فى حاجة عطلتنى ومعرفتش أوصل وأنسى أن ممكن يكون فى شئ بيتأجل ... وفى لحظة إكتشفت إننا محتاجين نشكر الله على كل النعم البسيطة اللى ادهالنا وكنا فاكرين إنها بديهية ... وحشتنى الكورة بس أنا عارف ومتاكد إن المحنة دى هتعدي علينا وكل واحد هيرجع يعمل الحاجة اللى بيحبها بس بعد ما نكون اتعلمنا حاجات كتير كنا ناسيينها. ‏#stay_safe ‏#stay_home ‏‎#خليك_فى _البيت

A post shared by Amr Gamal 🦌 (@_amrgamal) on

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