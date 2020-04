وحشتني الكورة والمحنة هتعدي.. رسالة مؤثرة لـ عمرو جمال.. شاهد

View this post on Instagram

حبى للكورة كان دايما بيخلينى عندى هدف بحاول أوصله، وأجرى وراه بكل قوتى وعزيمتى لحد ما يتحقق، وكنت ساعات بزعل أوى لو فى حاجة عطلتنى ومعرفتش أوصل وأنسى أن ممكن يكون فى شئ بيتأجل ... وفى لحظة إكتشفت إننا محتاجين نشكر الله على كل النعم البسيطة اللى ادهالنا وكنا فاكرين إنها بديهية ... وحشتنى الكورة بس أنا عارف ومتاكد إن المحنة دى هتعدي علينا وكل واحد هيرجع يعمل الحاجة اللى بيحبها بس بعد ما نكون اتعلمنا حاجات كتير كنا ناسيينها. ‏#stay_safe ‏#stay_home ‏‎#خليك_فى _البيت