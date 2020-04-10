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الولايات المتحدة الأمريكية تكسر حاجز الـ 17 ألف وفاة بـ كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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تخطت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 17 ألف وفاة بـ كورونا، حيث سجلت  1878 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كوورنا حول العالم أكتر من  1.5 مليون شخص.

وفي مقدمة الدول الموبوءة بالمرض، تأتي إيطاليا وبريطانيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات 12٪، فيما ارتفعت نسبة الوفيات في العالم بين المصابين من 5٪ إلى 6٪

و عرضت فضائية الحدث لقطات رصدت دفن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية والذين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا .

ولجأت السلطات الأمريكية فى ولاية نيويورك لحفر مقابر جماعية داخل جزيرة هارت أمام شواطئ الولاية لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

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