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مرأة

بشعر كيرلى وأوف شولدر.. حنان مطاوع تتألق بفستان بنقشات رمضان.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:16 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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نهى هجرس
نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت بها حنان مطاوع، بفستان أنيق ومميز باللون الأبيض، ومطعم برسومات وألوان تبرز عن جمالها وأناقتها.

وأختارت حنان مطاوع، مجموعة من الأكسسوارات عبارة عن سلسلة باللون الذهبى حول الرقبة لأكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت حنان مطاوع فى الماكياج على اللون البنى كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

كما أختارت أت تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى التى تبرز جمالها.
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