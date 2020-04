بشعر كيرلى وأوف شولدر.. حنان مطاوع تتألق بفستان بنقشات رمضان.. شاهد

View this post on Instagram

لا يوجد فرق بين الشرق والغرب ولا الشمال والجنوب،فمهما كانت وجهتك،لابد ان تجعل الرحله التي تقوم بها رحله في داخلك،فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك إجتياز العالم الشاسع وما وراؤه،جلال الدين الرومي. @mona3enidesigns