AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين (انخفاض)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية  المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.


وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.


وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

البنزين 95 يسجل  8.50 جنيه للتر 
- البنزين 92   يسجل  7.50 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا.
- البنزين 80 يسجل  6.25 جنيه للتر متراجعا 50 قرية.

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من 8 صباح يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع سعر البنزين في مصر.. البرلمان يكشف عن السبب وشروط التنفيذ

اسعار البنزين في مصر.. كل ما تريد معرفته عن قرار خفض سعر الوقود

أسعار المحروقات.. توقعات بانخفاض أسعار البنزين محليا.. وموازنة البرلمان: سعر الدولار والبرميل السبب

خبراء: خفض أسعار البنزين بـ مصر لنهاية العام المالي.. حظر التجول يتدخل في الأمر

أسعار البنزين الجديدة.. برلماني: تأجيل إعلان تسعيرة المواد البترولية بسبب كورونا

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. 5 لاعبين خارج الأهلي بأمر فايلر.. والجبلاية تتمسك باستكمال الدوري

محظوظة.. دولة عربية وحيدة لم يصلها فيروس كورونا حتى اليوم

نجم الزمالك يحسم مصيره مع الفريق في الفترة القادمة

قصة شفاء أول طفل مصاب بالسرطان من فيروس كورونا.. تفاصيل

عمرو السومة: أريد الانتقال لهذا النادي

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول