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برلمان

برلماني يكشف هدف مبادرة لتخفيف قيمة الإيجارات بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:59 م
الايجارات
الايجارات
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حسن رضوان
أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي و حس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأكد "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تكون هذه الحملة اختيارية وعلى من يستطيع أن يتغاضى عن إيجار شهر من شهور العقد فليفعل ذلك عن تراض منه للتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الى أن الرجال الحقيقيين هم الذين يظهرون وقت الشدائد وهذه الازمة كشفت للجميع من هم الابطال الحقيقيون ومازالت سوف تكشف ابطالا اخرين.

وكان ذلك بعد أن أطلقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وطالبت "درويش" - في بيان لها اليوم - الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الجميع يجب أن يساعد الدولة والمجتمع قدر استطاعته، للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن أصحاب المستأجرين يعانون في الوقت الحالي أشد المعاناة بسبب الحظر وقلة عمليات البيع والشراء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة بكل مؤسساتها في تصافر للقضاء على هذا الوباء العين، وأن هناك إجراءات وخطوات استباقية على أرض الواقع تم فرضها للحد من انتشار هذا الفيروس، فيجب على المجتمع المدني أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.
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