برلماني يكشف هدف مبادرة لتخفيف قيمة الإيجارات بسبب كورونا

أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي و حس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأكد "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تكون هذه الحملة اختيارية وعلى من يستطيع أن يتغاضى عن إيجار شهر من شهور العقد فليفعل ذلك عن تراض منه للتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.





وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الى أن الرجال الحقيقيين هم الذين يظهرون وقت الشدائد وهذه الازمة كشفت للجميع من هم الابطال الحقيقيون ومازالت سوف تكشف ابطالا اخرين.





وكان ذلك بعد أن أطلقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وطالبت "درويش" - في بيان لها اليوم - الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.



