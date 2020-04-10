أمين صندوق نادي الأوليمبي: الإدارة ملتزمة بمرتبات العاملين والأجهزة الفنية.. وسياستنا تنمية الموارد

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وأضاف، في بيان نشره النادي، "إدارة النادي ملتزمة بصرف جميع مستحقات العاملين وذلك بعد صرف جميع مرتبات الموظفين والعمال عن شهر مارس ، فضلًا عن صرف جزء من مرتبات المدربين والإداريين، رغم الأزمة التي تواجه جميع الأندية المصرية، علي خلفية عدم وجود موارد مالية بسبب تجميد النشاط الرياضي".









وأضاف أن سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس طارق السيد، تهدف الي تنمية الموارد واستغلال منشآت النادي، وذلك بعد طرح مزايدات علي عدد من المحلات علي سور النادي، وتراس سليمان عزت، ولكن تم توقفها مؤقتا علي خلفية إغلاق النادي وتعليق النشاط الرياضى".









وأشار أمين الصندوق إلى أن مجلس إدارة النادي يواصل تحركه للحصول علي حقوق النادي المتأخرة من خلال الطرق القانونية والتي أسفرت مؤخرا عن تنفيذ عدد من الأحكام القضائية تم علي أثرها استلام عدد من الوحدات علي سور النادي.









وعن مبادرة تلقي المساهمات الأعضاء لصالح العمالة المتضررة من قرارات تجميد النشاط وحظر التجوال ، أشار إلى أن مجلس الإدارة استجاب لرغبة الأعضاء والمديرين الفنيين في المساهمة ماديًا، وذلك من خلال تشكيل لجنه لتنظيم تلقي المساهمات عن طريق حسابات النادي البنكية أو من خلال خزينة النادي والحصول علي إيصال رسمي وهو أمر مماثل لما حدث في عدد من الأندية والمؤسسات لجمع مساهمات لتعويض العمالة المتضررة.









وأكد أمين الصندوق أن المهندس طارق السيد ومعه مجلس الإدارة يتابع يوميا تنفيذ الأعمال الجارية بالنادي حيث يواصل جهاز الخدمة الوطنية المرحلة الأخيرة من إنهاء اختبارات وأعمال السيراميك خزان مياه الري الجديد تحت الأرض لملعب كرة القدم لكي يتم نقل الشبكات والطلمبات على الخزان الجديد تمهيدا لبدء مرحلة تشطيب الحمام الكبير بعد شهرين، فضلا عن استغلت فترة تجميد النشاط الرياضي في عمل الصيانة لجميع الملاعب والمنشآت فضلا عن استمرار أعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا.