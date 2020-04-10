تعرف على موعد انعقاد مجلس النواب.. وأبرز الأمور على أجندته.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن موعد انعقاد مجلس النواب وما سيناقش من مشاريع قوانين في مجلس النواب.

وقال بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أكد له أن جلسات المجلس ستعود 29 أبريل الجاري، واتخذنا الإجراءات الصحية اللازمة للتباعد الاجتماعي في جلوس الاعضاء.

وأضاف مقدم في برنامج «حقائق وأسرار»، أن المجلس سينظر قوانين إعفاءات الضرائب العقارية ومد حالة الطوارئ، وسينظر تعديل قانون الأمراض المعدية، وأن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، لم يتقدم بمشروع قانون لخصم 5% من رواتب المواظفين.

واختتم

الإعلامي مصطفى بكري،

أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إن هذا القانون غير دستوري ولم يتقدم أحد بمشروع قانون مثل هذا من الأساس.