هكذا ستسمح لك آبل بتجربة التطبيقات دون الحاجة إلى تثبيتها

تعمل شركة آبل Apple، على طريقة جديدة لتمكين المستخدمين من تجربة تطبيقات الجهات الخارجية على نظام التشغيل التابع لها iOS دون الحاجة إلى تثبيتها.





iOS 14 ، ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتجربة أجزاء من وظائف التطبيقات الخارجية، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code. وبحسب لما ذكره موقع "9to5mac"، كشفت النسخة المبكرة من إصدار نظام تشغيل آبل الأحدث، ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتجربة أجزاء من وظائف التطبيقات الخارجية، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code.





آيباد iPad، فسيفتح هذا الرابط في متصفح سفاري، ويمكن أن توفر التطبيقات روابط عامة تفتح التطبيق نفسه بدلا من Safari، عند تثبيت التطبيق. وإذا قام المستخدم بفتح رابطا أو إجراء مسحا ضوئيا لرمز QR، من تطبيق لم يثبت على جهاز آيفون iPhone، أوiPad، فسيفتح هذا الرابط في متصفح سفاري، ويمكن أن توفر التطبيقات روابط عامة تفتح التطبيق نفسه بدلا من Safari، عند تثبيت التطبيق.





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ووفقا للموقع التقني، الذي حلل واجهة برمجة التطبيقات API الجديدة المسماة Clips، فوجد أنها ستسمح للمطورين بتقديم محتوى تفاعلي وديناميكي من التطبيقات حتى وإن لم تكن مثبتة.





وترتبط واجهة برمجة تطبيقات Clips مباشرة بقارئ QR Code، في الإصدار الذي حلله موقع 9to5mac حتى يتمكن المستخدم من مسح رمز مرتبط بأحد التطبيقات، ثم التفاعل معه مباشرة من بطاقة ستظهر على الشاشة.





ويحتوي نظام التشغيل أندرويد Android التابع لجوجل، ميزة مشابهة تسمى Slices والتي تعرض الأجزاء التفاعلية من التطبيق في أماكن مثل نتائج بحث جوجل، ومساعد جوجل Assistant.