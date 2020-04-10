نجوم الفن ينعون والد علي ربيع: ربنا يرحمه ويغفرله

أعلن الفنان علي ربيع مساء اليوم الجمعة عن وفاة والده، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور، والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للحداد، وعلق عليها قائلًا: "مات الراجل الطيب أبويا.. الفاتحة على روحه.. البقاء لله يا أبويا".





وحرص عدد من الفنانين، وعلى رأسهم نجوم مسرح مصر، بتقديم العزاء للفنان علي ربيع، عبر صفحته الرسمية.





حيث علق أحمد مكى قائلًا "البقاء لله ياحبيبى ربنا يرحمه ويحسن اليه" وعلق كريم عفيفي الله يرحمه اطيب انسان قابلته في حياتى".





وعلق حمدي المرغني قائلًا "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون" وعلق أمير عبد الحميد لاعب الاهلى السابق "البقاء لله الله يرحمه" والفنانة ساندى انا لله وانا اليه راجعون ربنا يصبرك ياعلى".





وأضاف رامى عادل إمام "البقاء لله ياعلى ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبركم، وعلق كريم فهمى الله يرحمه البقاء لله.





ويخوض الفنان على ربيع السباق الرمضانى بمسلسل "وصل أمانة" بطولة، مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.







