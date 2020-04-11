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رياضة

بي ان سبورت الأمريكية تعلن تأجيل الكاف لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:12 ص
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية، عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء من المغرب على الترتيب في نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك خلال شهر مايو المقبل.

بينما يتقابل نهضة بركان مع حسنية أغادير، وبيراميدز مع حورويا كوناكري، في نصف نهائي الكونفدرالية.

وأشارت شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية(النسخة الأمريكية)، إلى أن الكاف أصدر بيانًا للإعلان عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وجاء بيان الكاف على النحو التالي

بعد التواصل مع منظمة الصحة العالمية ، يبدو أن الوضع في أفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية ، حتى لو كانت القارة معفية نسبيًا.

تقع على عاتق الجميع مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة انتشار هذا الوباء(فيروس كورونا) ، الذي قد يكون له تأثير أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر.

نشجع جميع الأفارقة على الالتزام بدقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك تعليمات السلطات المحلية.
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