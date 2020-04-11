ردا على تهديدات برشلونة.. روسود: لدى دليل يثبت سرقة خزينة النادي





وكان إميلي روسود، أكد أمس الجمعة، أن خزينة النادي تعرضت للسرقة على يد شخص بمجلس الإدارة، عن طريق دفع مليون جنيه لإحدى الشركات، مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو فقط، لكن نادي برشلونة نفي في بيان رسمي تلك الادعاءات، وهدده بملاحقته قضائيا.





وقال إميلي روسود، رد على بيان نادي برشلونة في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إدارة برشلونة لن تتحرك قضائيا ضدى، لأن شكواهم لن يكون لها أي أساس من الصحة".





وأضاف: "لكن إذا تم رفع قضية ضدى ستكون فرصة جيدة لمراجعة تلك القضية، أمتلك دليلا يدينهم بشأن سرقة الخزينة".





وقدم 6 أعضاء من مجلس إدارة نادي برشلونة، استقالتهم، أمس الأول الخميس، اعتراضا على سياسة بارتوميو، رئيس النادي، من ضمنهم إميلي روسود .

أكد إميلي روسود، نائب رئيس نادي برشلونة المستقيل، أنه لا يخشى مقاضاته من قبل إدارة النادي الكتالوني، بسبب تصريحاته الأخيرة.