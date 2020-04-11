لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ

لليوم الثالث على التوالي، ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة على جانبي محور الطوارئ بحى السلام أول.





وأكد محافظ القاهرة، استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة لفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.





وشدد المحافظ، على تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.





يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.



