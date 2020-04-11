AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ

السبت 11/أبريل/2020 - 10:31 ص
محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الحملة
Advertisements
عبد العزيز جمال
لليوم الثالث على التوالي، ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة على جانبي محور الطوارئ بحى السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة لفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وشدد المحافظ، على تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.

وترأس المحافظ الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة ١٠ مبانٍ مقامة بدون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ أمس.

وأشار إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة مرة أخرى أو عودة تعديات المواطنين على أراضي وممتلكات الدولة بعد أن تم استردادها.
لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ
لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ
لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ
لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ
لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بمحور الطوارئ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة المباني المخالفة بالنزهة.. فيديو وصور

شعراوي: الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف

الحكومة: إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتحويل للنيابة العسكرية .. شاهد

بتكليف رئاسي.. الحكومة: إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتحويل للنيابة العسكرية..الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي

إزالة الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية في المنيا

محافظ القاهرة يزيل ١٠ مبانى بدون ترخيص على جانبى ترعة الطوارئ.. شاهد

ترشيحاتنا

بـ كلون شفاف.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اشتري iphone 8 plus بـ5500 جنيه.. عرض جديد

أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن فجأة.. تعرف عليها

طلاب هندسة حلوان يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 12 كلمة أوصى بها النبي.. تغفر الذنب وتوسع الرزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كلون شفاف.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلال الحظر.. القوات المسلحة تعقم وتطهر مبنى ديوان عام محافظة قنا

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر من الوكيل بتحديث اليوم.. صور