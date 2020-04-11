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أخبار العالم

روسيا تعلن ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفيات بكورونا خلال 24 ساعة فقط

السبت 11/أبريل/2020 - 11:06 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، السبت، أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 داخل الدولة ارتفع بمقدار 1667 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 13584 منذ بداية تفشي المرض.

وذكر مركز في بيان اليوم أنه خلال الـ 24 ساعة السابقة، تم تسجيل 1667 حالة إصابة بفيروس كورونا COVID-19 في 49 منطقة في روسيا.

وأعلن المركز أن غالبية هذه الحالات الجديدة سجلت في موسكو، بواقع 1030 حالة جديدة في العاصمة الروسية، حتى اليوم، السبت، ليرتفع عدد المصابين في موسكو إلى ما يقرب من 9000 حالة إصابة.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 152 اختبارًا إيجابيًا جديدًا في منطقة موسكو، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد 80 حالة جديدة من المرض في سانت بطرسبرج.

وأضاف المركز أن 12 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية تفشي المرض إلى 106.

وذكر المركز أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، توفي 12 مريضًا ثبتت إصابتهم بمرض كورونا، ليرتفع عدد القتلى إلى 106 أشخاص في روسيا.

ومع ذلك، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض بشكل حاد خلال اليوم الماضي وتجاوز 1000 شخص.

وأضاف المركز أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 250 شخصًا من المرض، منذ بداية تفشي المرض، أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا في روسيا الآن 1045.
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