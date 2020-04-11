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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تفتح حسابًا لدعم العمالة غير المنتظمة وتساهم فيه بمائة ألف جنيه

السبت 11/أبريل/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اتخذ مجلس نقابة الصحفيين قرارا بالإجماع، عدا العضو هشام يونس، للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وجاء نص القرار كالتالي: "انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته وخصوصا الضعيفة منها، واستجابة لكثير من الطلبات التى وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة الآتى:

أولًا: فتح حساب بنكى للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، خاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

ثانيا: افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.

ثالثًا: يكلف الزميل أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

وأعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا.
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