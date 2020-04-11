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محافظات

القبض على عدد من أهالي قرية رفضوا دفن طبيية توفيت بـ كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على ٢٥ شخصا بتهمة التجمهر أمام المقابر، ومحاولة منع الشرطة والصحة من أداء دورهم لدفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا.

وكانت قوة أمنية مع فريق الحجر الصحى بالدقهلية من دفن جثمان طبيبة وتدعى س. ع ع والتى توفيت أثناء علاجها بالحجر الصحي بالإسماعيلية عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر هى وأفراد أسرتها حيث تم شفاؤهم جميعا عدا هى.

ورفض أهالى القرية دفنها وأشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقابر إلا أن الأمن أطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان وإطفاء النيران.

يذكر أن مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا الأهالى أكدوا للأهالى أنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي ما زالوا رافضين دفنها مشيرين إلى أنها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج أيضا أهالي  قرية شبرا البهو فريك الملاصقة لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم.

ووصل عدد الحالات الإيجابية بالدقهلية إلى ٢٢ توفى منهم خمسة حتى الآن مع وجود ١٥ حالة ايجابية أخرى.

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