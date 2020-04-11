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أخبار العالم

الشرطة السعودية تضبط شابا أساء لقبائل بسبب كورونا.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 03:32 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
ألقت الشرطة السعودية في حائل القبض على شاب من أبناء المنطقة بتهمة التجاوز على قبائل ومناطق في البلاد سجلت إصابات بين أفرادها بفيروس كورونا.

وكان الشاب، ويدعى "أبو فهيد"، نشر مقطع فيديو على حسابه في "سناب شات" يحث فيه مواطنيه على الإبلاغ عن أي شخص من خارج منطقة حائل يحاول الدخول إليها؛ خشية نشر العدوى فيها.

واعتبر حديث الشاب تجاوزًا على قبائل ومناطق، بحسب صحيفة "سبق" المحلية التي أوردت نبأ توقيف "أبو فهيد" الذي سمى قبيلة ومنطقة خلال حديثه بالفيديو عن أماكن انتشار الفيروس.

وأوقفت الشرطة السعودية العديد من الأشخاص في الفترة الماضية التي أعقبت اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس "كوفيد 19"، بتهم مخالفة تلك الإجراءات، أو نشر شائعات ومعلومات غير دقيقة بين السكان حول المرض وتداعياته، مثل التحذير من نفاد المواد الغذائية من المتاجر أو ربط المرض بغضب إلهي.


ويسري في السعودية حظر تنقل بين المناطق، بجانب حظر تجول شامل وجزئي في عموم البلاد.


ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية، مع تسجيل إصابة 3651 شخصا بالمرض حتى أحدث إحصائية رسمية، تعافى منهم 685 شخصا وتوفي 47 آخرون، فيما يستمر تعليق العمل والدراسة والسفر وإغلاق المساجد.
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