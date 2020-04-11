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تكنولوجيا

قبل يومين من إطلاقه.. هاتف Oppo Reno Ace 2 يحتوى على بطارية 4000 مللى أمبير

السبت 11/أبريل/2020 - 04:45 م
هاتف Oppo Reno Ace
هاتف Oppo Reno Ace 2
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة عن أبرز مميزات هاتف Oppo Reno Ace 2 الذى ستقوم بإطلاقه شركة أوبو الصينية خلال أيام، حيث يتميز بإحتوائه على معدل تحديث للشاشة  ب 90 هرتز. 

ومن المفترض أن تصدر شركة أوبو هاتف Oppo Reno Ace 2 بعد غد 13 إبريل، حيث أن الهاتف سيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. 

وبحسب موقع  GSMArena فإن شاشة هاتف Oppo Reno Ace 2 ستكون 6.5 بوصة من نوع AMOLED وبجودة عرض+FHD، كما سيأتى بزر للتعرف على بصمة اليد، وبشريحتين، بالإضافة إلى أنه سيدعم تقنية شبكة 5G.


ويتميز هاتف Oppo Reno Ace 2 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 SoC ، وسيأتى الهاتف بموديلين مختلفين بمساحتين الأولى 8/128 جيجا بايت، والأخرى ستكون بمساحة  12/256 جيجا بايت.

وكاميرات هاتف Oppo Reno Ace 2 ستكون 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ب 13 ميجا بيكسل  من نوع telephoto ، وأخرى ب 2 ميجابيكسل للعمق.

ويحتوى هاتف Oppo Reno Ace 2 على بطارية بسعة  4000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بسعة 65  واط ، كما أن البطارية ستدعم الشحن اللاسلكى ب 40 واط.

ويعتبر أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، حيث إن هذا المعدل يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.


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