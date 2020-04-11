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فن

بفستان أنيق.. فوزية محمد تتألق في أحدث إطلالة

السبت 11/أبريل/2020 - 04:56 م
فوزية محمد
فوزية محمد
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محمد بدران

نشرت الفنانة فوزية محمد صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من كواليس مسلسل بحر.

وظهرت فوزية محمد خلال الصور داخل منزلها بفستان قصير باللون الأحمر والأسود والأبيض، نال إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال فوزية محمد مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.


تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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الصيف داخل علينا وكلنا خايفين من نتيجة قاعدتنا في البيت، تعالوا نعمل Test 😂 دا تحدي ظهر جديد و عجبنى أوى بصراحة لأنه نوع من التذكير بعدم زيادة الوزن فى فترة الحظر أو الحجز المنزلى الحمد لله المخدة طلعت مظبوطة والحزام قفل و نجحت فى التحدى 😂⁦🤦 و هتحدى مجموعة من أصحابى علشان أشوف أخبار وزنهم إيه 🤔 بتحدى @raniayoussef_ @emanelassiofficial @reemelbaroudyofficial @mayarelghity_official @alyaassafofficial @mennarafaofficial @hagerahmed_official @somaya.elkhashab.star #quarantinepillowchallenge #quarantinelife #stayhome

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