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رياضة

يوفنتوس يترقب نتائج فحوصات لاعبيه المصابين بفيروس كورونا .. اليوم

السبت 11/أبريل/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم أن نادي يوفنتوس ينتظر نتائج الفحوصات الجديدة للاعبيه المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أعلن إصابة لاعبيه دانييلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعبين الثلاثة خضعوا لفحوصات جديدة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها اليوم، وذلك من أجل معرفة ما إذا تم شفائهم أم لا.

وأشارت سكاي سبورتس أن حالة اللاعبين الثلاث مستقرة وهم يقضون فترة الحجر الصحي في منازلهم.

يذكر أن صديقة ديبالا والتي أصيبت بالفيروس قد أعلنت في وقت سابق انتكاسة ديبالا وإصابته بفيروس كورونا مرة أخرى.
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