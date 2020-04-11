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أخبار البلد

النقل: المترو نقل بالأمس 394 ألف راكب والسكة الحديد 211 ألفاً

السبت 11/أبريل/2020 - 08:58 م
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصل أمس الجمعة، إلى 394.8 ألف راكب شملت 242.7 ألف راكب بالخط الأول، و107.8 ألف راكب بالخط الثانى، و14.5 ألف راكب بالخط الثالث.

وأضافت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس، 211 ألف راكب عبر تشغيل 703 قطارات بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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