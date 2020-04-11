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شوية عيال فاسدة.. عمدة شبرا البهو يعلق على منع دفن طبيبة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 09:27 م
شبرا البهو
شبرا البهو
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عبد الخالق صلاح
قال إبراهيم عبد الحميد الشحات، عمدة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، أن دفن جثمان الطبيبة المتوفاة بسبب كورونا استغرق 5 ساعات بسبب تجمهر الأهالي منذ السادسة صباحًا.

وأكد العمدة، أن بعض الشباب الفاسد " العيال البايظة"، تصدروا مشهد رفض دفن جثمان الطبيبة، مشيرا إلى  أن زوج الطبيبة رجل دائم فعل الخير ويساعد جميع أهالي القرية، و الجميع سيذهبون للإعتذار له.

وأضاف العمدة، أن الأهالي كانت متخوفة من انتشار الفيروس خاصة أن المقابر وسط المساكن، منوها : " أنهم حاولوا أكثر من مرة التحدث لهؤلاء الشباب الفاسدة ولكن لا حياة لمن تنادي".


واستنكر العمدة هذا الحدث، الذي لا يمت للدين ولا الأعراف ولا التقاليد. 
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