بيراميدز يكشف سر إعلان التعاقد مع أحمد فتحي اليوم وحقيقة رفض المدير الفني ضمه..فيديو

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز عن كواليس اعلان التعاقد رسميا بـ أحمد فتحي نجم فريق الاهلي المنضم حديثا للفريق بدءا من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر





وأكد هاني سعيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن التعاقد تم منذ اسبوع مضى ولكن الاعلان كان سيتم قرب نهاية الموسم وليس حاليا مشددا على ان النادي اضطر للاعلان لوضع حد للشائعات المسيئة لـ أحمد فتحي









وأضاف أن أحمد فتحي قيمه كبيرة وحرص النادي على الاعلان نظرا لقيمه أحمد فتحي الكبيره والتي لا تناسبها الشائعات المسيئة التي انتشرت

وتابع أن النادي سبق وتقدم بعرض لـ الاهلي من اجل ضم اللاعب ولكن الاهلي فضل ارجاء الامر لوقت لاحق





وعن حقيقة عدم رغبه المدير الفني للفريق في التعاقد مع احمد فتحي لكبر سنه أكد هانى سعيد ان هذا الحديث ليس صحيحا وان المدير الفني يرغب في ضمه من فتره.



