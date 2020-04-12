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رياضة

أرقام مضحكة.. بيراميدز يكشف تفاصيل عن التعاقد مع أحمد فتحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:41 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسام الحارتي

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميداز، أنه تم التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.


وأضاف عمرو بسيوني في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن أحمد فتحي يمتلك العديد من البطولات والإمكانيات التي تضاف إلى نادي بيراميدز متابعا: "من الصعب تقييم أحمد فتحي".


وأكد أنه تم التعاقد أحمد فتحي  بشكل رسمي  خلال الأيام الماضية معلقا:" بدأنا المفاوضات مع أحمد فتحي منذ 6 أيام فقط وليس كما يروج البعض".


وتابع:" قيمة انتقال أحمد فتحي لبيراميدز عادية للغاية وليس كما يروج البعض"، مشيرا إلى عدم إبرام عقد اللاعب بقيمة مالية تقارب الـ 50 مليون جنية قائلا : "أرقام مضحكة".


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