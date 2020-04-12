أرقام مضحكة.. بيراميدز يكشف تفاصيل عن التعاقد مع أحمد فتحي

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميداز، أنه تم التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.





وأضاف عمرو بسيوني في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن أحمد فتحي يمتلك العديد من البطولات والإمكانيات التي تضاف إلى نادي بيراميدز متابعا: "من الصعب تقييم أحمد فتحي".





وأكد أنه تم التعاقد أحمد فتحي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية معلقا:" بدأنا المفاوضات مع أحمد فتحي منذ 6 أيام فقط وليس كما يروج البعض".





وتابع:" قيمة انتقال أحمد فتحي لبيراميدز عادية للغاية وليس كما يروج البعض"، مشيرا إلى عدم إبرام عقد اللاعب بقيمة مالية تقارب الـ 50 مليون جنية قائلا : "أرقام مضحكة".