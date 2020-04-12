محمد يوسف: إدارة الأهلي ارتكبت خطأ وحيدا مع أحمد فتحي

كشف محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، عن رأيه في طريقة تعامل إدارة القلعة الحمراء مع ملف تجديد أحمد فتحي بالصورة المثالية.





وأضاف يوسف خلال تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 2: "كل لاعب يكون له أسلوب في التفاوض مع الإدارة.. بعض اللاعبين يدخلون الجلسة ويوقعون على بياض وينهون كل شيء سريعا، والبعض الآخر يناقش ويتحاور ويرغب في فهم كل التفاصيل".









وأشار إلى أن فتحي من النوع الثاني، وجدد تعاقده في الأهلي 3 أو 4 مرات سابقة، قائلا: "أنا عملت كمدير كرة وأعرف هذا جيدا، لذا من المعروف الطريقة التي يتفاوض بها".









وأردف محمد يوسف: "من وجهة نظري، لم يكن صحيحا أن يعقد الأهلي معه جلسة ثم يتركه لاتخاذ قراره خلال 48 ساعة، خصوصا مع العلم أن لديه عروض أخرى، وهذا هو الخطأ الوحيد".





وأعلن نادي بيراميدز أمس السبت التعاقد مع فتحي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، لتنتهي مسيرة الجوكر مع الأهلي.



