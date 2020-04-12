مطران سمالوط يترأس قداس أحد الشعانين ونقل الصلوات أون لاين

ترأس نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، قداس أحد الشعانين من كاتدرائية مخلص العالم، دون حضور شعبي، حيث تم نقل الصلوات عبر تقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للمطرانية.



وأعلن نيافة الأنبا بفنوتيوس ترؤسه صلوات أسبوع الآلام اعتبارا من قداس أحد الشعانين وانتهاء بقداس عيد القيامة المجيد ومرورا بصلوات البصخة المقدسة وخميس العهد والجمعة العظيمة منفردا، على أن يتم نقل الصلوات مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وذكر بيان صادر عن مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أنه نظرًا لما تمر به البلاد والعالم كله من ظروف صعبة وطارئة بسبب جائحة مرض فيروس كورونا المستجد، والذي على أثره اتجهت الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها إلى فرض حظر للتجمعات بجميع أنواعها لتقليل الاحتكاك البشري وتحقيق التباعد الاجتماعي والبدني اللازمين، خوفًا من تفشي العدوى بين فئات الشعب، ومن ثم قررت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بمجمعها المقدس تعليق جميع الأنشطة الكنسية المتنوعة خلال الفترة الحالية وإلى أجل غير مسمى نأمل أن لا يطول كثيرا.



وأضاف البيان أنه حرصا من إيبارشية سمالوط المباركة وعلى رأسها صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس، على مشاركة الشعب المبارك ومعايشته لأجواء طقس أسبوع الآلام المقدس والمليء بالنفحات الروحية العميقة والمقدسة، خاصة أنها لا تتكرر مرة أخرى على مدار العام، رأى نيافته أن يقوم منفردا بصلاة جميع القداسات والطقوس الخاصة بهذا الأسبوع المقدس وإذاعتها جميعها وفي حينها على الشعب من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية على "فيس بوك".



ومن المقرر أن تبدأ هذه الصلوات اعتبارا من قداس أحد الشعانين وانتهاء بقداس عيد القيامة المجيد ومرورا بصلوات البصخة وقداس خميس العهد والجمعة العظيمة، وسوف يرأس نيافته خدمة جميع هذه الصلوات بالاشتراك مع اثنين من الآباء الكهنة تم تحديدهما بالإضافة إلى أربعة من الشمامسة تم إبلاغهم أيضًا ليقوموا بأداء الألحان الهامة الخاصة بهذا الأسبوع.



وتابع: "تم التأكيد على جميع المشاركين في الصلوات أن يلتزموا جميعًا بالإقامة الكاملة خلال هذه المدة باستراحات المطرانية وعدم مغادرتها".



جدير بالذكر أن المطرانية لجأت لهذه الإجراءات الخاصة والاستثنائية كي ما تحقق بقدر الإمكان التواصل والمعايشة عن كثب بينها وبين شعبها المبارك حتى لا يكون هناك فراغ روحي وكنسي وطقسي خلال هذه الفترة المقدسة والمليئة بالطقوس الروحية العميقة والمشبعة.



