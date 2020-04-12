شاهد.. بوريس جونسون من العناية المركزة إلى التصفيق أمام مكتبه

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطعا مصورا لـ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وهو يصفق للأطباء ويشكر هيئة الخدمات الصحية من أمام مكتبه بعشرة داونينغ ستريت.





وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.





وأكد الناطق أن جونسون "ممتن جدا" للطاقم الطبي الذي سهر على رعايته في مستشفى "سانت توماس" بلندن، مضيفا: "لقد علمت أن جونسون لوح بيديه شكرا للممرضين والأطباء الذين لمحهم عندما تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة العلاج".

يذكر أن ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني، قال في وقت سابق من اليوم إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وأن عليه أخذ وقت للراحة حتى يتعافى كليا.





كان جونسون دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى العناية المركزة على أثر تدهور حالته الصحية.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.