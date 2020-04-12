AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. بوريس جونسون من العناية المركزة إلى التصفيق أمام مكتبه

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:31 م
بوريس جونسون يصفق
بوريس جونسون يصفق لأطباء ويشكر هيئة الخدمات الصحية
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطعا مصورا لـ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وهو يصفق للأطباء ويشكر هيئة الخدمات الصحية من أمام مكتبه بعشرة داونينغ ستريت.


وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.


وأكد الناطق أن جونسون "ممتن جدا" للطاقم الطبي الذي سهر على رعايته في مستشفى "سانت توماس" بلندن، مضيفا: "لقد علمت أن جونسون لوح بيديه شكرا للممرضين والأطباء الذين لمحهم عندما تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة العلاج".

 

يذكر أن ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني، قال في وقت سابق من اليوم إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وأن عليه أخذ وقت للراحة حتى يتعافى كليا.


كان جونسون دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى العناية المركزة على أثر تدهور حالته الصحية.

 

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هذا الشخص سينوب عن بوريس جونسون بعد دخوله العناية المركزية

أول تعليق من ماكرون على دخول رئيس وزراء بريطانيا العناية المركزة

بعد دخول جونسون العناية المركزة.. الناتو يوجه رسالة إلى بريطانيا

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

وزير الخارجية البريطاني يكشف تطورات حالة جونسون الصحية

لم يتجاوز الخطر..والد رئيس وزراء بريطانيا يكشف تطورات حالة جونسون الصحية

ترشيحاتنا

50 مليون جنيه.. 6 معلومات لا تفوتك فى انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

اختبار طبى يحسم الإصابة بفيروس كورونا فى دقائق.. تعرف عليه

وزير التعليم: منصة edmodo عليها 6 ملايين طالب حاليا.. وسنشرح تفاصيلها غدًا

أبرز أثرياء العالم المتبرعين لمواجهة كورونا.. تعرف عليهم

صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان مواد غذائية و2.5 طن لحوم لسكان المعتمدية

حكايات المحترفين.. حسام غالي يروي كواليس عنصرية الإنجليز ضده وقصة المؤامرة عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس غريبة.. شاهد قبائل أفريقية تحرم على المرأة لمس الماشية

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها